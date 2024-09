Red Bull FlugTag: das expectativas às maiores surpresas da tarde, o que dizem os jurados sobre as máquinas voadoras?

As 34 equipas participantes enfrentaram o desafio de impressionar os jurados nos critérios de distância, performance e criatividade. Entre máquinas engenhosas e quedas espetaculares, a difícil missão de escolher os favoritos ficou a cargo de um painel de jurados de peso. O SAPO conversou com Constanza Ariza, Fernando Alvim e outras personalidades que partilharam as suas impressões sobre os voos e as performances mais memoráveis da tarde. Veja o vídeo.