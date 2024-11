O tradicional Pinheiro de Natal de 30 metros de altura, a debruçar-se sobre o Tejo na Praça do Comércio, não estará sozinho a celebrar a festa do Natal. Dos presentes luminosos na Rua Augusta ao Palácio de Natal que vai ganhar vida no Largo de Camões, passando pelo túnel de luz que homenageia a Lisboa de outros tempos com uma experiência imersiva, o espírito natalício vai encher a cidade.

No sábado, são 1.987.125 luzes que se acendem em Lisboa, num total de mil estruturas luminosas, compostas por aproximadamente 5.700 peças decorativas, que dariam para fazer cinco voltas à cidade com os seus 170 km de cordões de luz espalhados por ruas, praças e monumentos.

"As celebrações de Natal são um marco cultural da cidade de Lisboa e dos lisboetas, com inúmeras atividades e iniciativas lúdicas e culturais para todos os públicos e para todas as idades, promovidas pela Lisboa Cultura e por muitas outras entidades da nossa cidade", conta ao SAPO o presidente da Egeac/Lisboa Cultura. "Mais uma vez, vamos ter a cidade iluminada, engalanada e com muito para ver e fazer", promete ainda Pedro Moreira, que destaca o papel da autarquia, que investiu 749.500 euros nas iluminações (valor semelhante ao do último ano), "no desafio lançado pelo presidente Carlos Moedas e da União de Associações de Comércio e Serviços para abrilhantar e dar corpo e projeção à cidade de Lisboa numa época que a todos nos faz sonhar".

Para garantir que todos têm oportunidade de ver as luzes de Natal e usufruir deste espetáculo mágico, a câmara juntou EMEL e Carris e criou não apenas horas grátis em parques de estacionamento da cidade como transportes gratuitos, às sextas-feiras, sábados e domingos, para facilitar o acesso à Baixa durante o período de Natal, com as iluminações ligadas todos os dias entre as 17.30 e as 00.00, prolongando-se uma hora às sextas e sábados e ficando acesas até às 2.00 no Dia de Natal e na noite da passagem de ano.

Consciente também dos desafios da sustentabilidade, Carlos Moedas garantiu que o espetáculo será magnífico, mas também ambientalmente responsável, optando por isso por usar lâmpadas de baixo consumo, de tecnologia LED, que permitirão uma poupança energética de cerca de 80% em comparação com as incandescentes, nos 45 locais escolhidos para dar vida à época natalícia.

"Investimos fortemente em investigação e desenvolvimento para encontrar soluções que reduzam o impacto ambiental dos nossos processos. Utilizamos materiais mais sustentáveis, como plásticos biodegradáveis e recicláveis, minimizando assim a geração de resíduos, e todas as instalações são recicladas no final da sua vida útil, contribuindo para uma economia circular e reduzindo o impacto ambiental associado à produção e descarte", garante a autarquia, que privilegiou a reintrodução de materiais no ciclo produtivo sempre que possível, de forma a obter soluções eco-friendly.