David Baker conseguiu o feito quase impossível de construir exemplares inteiramente novos de proteínas. Demis Hassabis e John Jumper desenvolveram um modelo de Inteligência Artificial para resolver um problema que existia há 50 anos: prever estruturas complexas de proteínas. "Essas descobertas têm um enorme potencial", segundo o comité.

"É uma das descoberta reconhecidas este ano que diz respeito à construção de proteínas espetaculares. A outra é realizar o sonho de há 50 anos: prever as estruturas proteícas a partir das suas sequências de aminoácidos. Ambas as descobertas permitem uma vasta possibilidade", afirma Heiner Linke, presidente do Comité do Nobel de Química, no comunicado de imprensa.

Demis Hassabis – logo após ter recebido o telefonema de Estocolmo – reflete sobre a construção do ambiente de investigação adequado e a interação entre a IA e os cientistas individuais.

David Baker, nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, em 1962.É Professor na Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Demis Hassabis nasceu em Londres, em 1976. É CEO do Google DeepMind. John M. Jumper, nasceu em Little Rock, em 1985. Atualmente é cientista investigador no Google DeepMind.

Outras curiosidades sobre o Nobel da Química

O Prémio Nobel da Química 2023 foi atribuído a Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus e Alexei I. Ekimov pela descoberta e síntese de pontos quânticos.

Arthur Ashkin foi o químico mais velho que recebeu o Nobel da Química, em 2019, com 97 anos. O cientista Frédéric Joliot foi o mais novo cientista que recebeu o Nobel da Química com 35 anos.

Bioquímico britânico Frederic Sanger foi galardoado com dois prémios Nobel da Química: um em 1958 e o outro em 1980 juntamente com o bioquímico norte-americano Paul Berg e com o biólogo molecular norte-americano Walter Gilbert.

Semana dedicada aos Prémios Nobel

A Assembleia do Nobel é composta por 50 professores do Instituto Karolinska. Desde 1901, este prémio é atribuído aos cientistas que fizeram as descobertas mais importantes para benefício da humanidade.

Na quinta-feira, dia 10 de outubro, será atribuído o Nobel da Literatura, na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz e no dia 14 de outubro será conhecido o vencedor do Prémio das Ciências Económicas, prémio em homenagem a Alfred Nobel e é atribuído desde 1969.

Os Prémios Nobel foram criados pelo inventor sueco Alfred Nobel que morreu em 1896.