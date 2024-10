John Hopfield criou uma memória associativa que pode armazenar e reconstruir imagens e outros tipos de padrões em dados. Geoffrey Hinton inventou um método que pode encontrar propriedades em dados de forma autónoma e, assim, executar tarefas como identificar elementos específicos em imagens.

“O trabalho dos laureados já foi de grande benefício. Na física utilizamos redes neurais artificiais em várias áreas, como no desenvolvimento de novos materiais com propriedades específicas”, afirma Ellen Moons, presidente do Comité do Nobel de Física.

John J. Hopfield, nasceu em 1933 em Chicago, nos Estados Unidos. Atualmente é Professor da Universidade de Princeton nos Estados Unidos. Geoffrey E. Hinton, nasceu em 1947, em Londres, no Reino Unido. Atualmente é Professor da Universidade de Toronto, Canadá.

Outras curiosidades sobre o Nobel da Física

A Academia Real das Ciências sueca atribuiu o Prémio Nobel da Física de 2023 a dois investigadores franceses, Anne L'Huillier e Pierre Agostini, juntamente com o investigador austríaco Ferenc Krausz pela importante contribuição dos três cientistas para o estudo da dinâmica dos electrões.

Arthur Ashkin foi o cientista mais velho que recebeu o Nobel da Física, em 2018, com 96 anos. Físico norte-americano John Bardeen tornou-se o único laureado que recebeu o Nobel da Física duas vezes, em 1956 e outro em 1972.

Em 1903, o casal Pierre e Marie Curie foi premiado com o Nobel da Física. 224 cientistas já receberam o prémio Nobel de Física.

Semana dedicada aos Prémios Nobel

A Assembleia do Nobel é composta por 50 professores do Instituto Karolinska. Desde 1901, este prémio é atribuído aos cientistas que fizeram as descobertas mais importantes para benefício da humanidade.

Amanhã, 9 de outubro, é anunciado o Nobel da Química. Na quinta-feira, dia 10 de outubro, será atribuído o Nobel da Literatura e na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz.

Os Prémios Nobel foram criados pelo inventor sueco Alfred Nobel que morreu em 1896.