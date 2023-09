Neste 28.º aniversário, o SAPO anuncia uma revisão profunda à sua página de entrada. A uma nova imagem juntam-se também novas secções. Entretenimento, Viagens, Lifestyle e Fama, com temas que sempre estiveram em destaque no SAPO, mas que ganham um espaço próprio, mais dinâmico e de maior relevância.

No sentido de evidenciar as preferências dos utilizadores, os podcasts, a pergunta do dia, as primeiras páginas dos jornais, o calendário da jornada e a secção de opinião aparecem com um menu próprio e com um acesso mais rápido.

Os temas quentes da Atualidade têm espaço renovado de destaque, ao lado das Últimas notícias e das Mais Populares. Ao final da tarde, fazemos um resumo das notícias que geraram mais interesse. Subscreva aqui as nossas notificações.



Reforçamos a curadoria, e na Escolha do Editor há diariamente uma reportagem, entrevista ou um artigo sobre um dos temas que marcam o dia.

O logótipo do SAPO surge agora mais dinâmico e personalizado através de Sapiscos, rabiscos em que o SAPO celebra datas que ficaram na história e temas da ordem do dia. Ainda no topo da página, e de forma a marcar a diferença, há um espaço de boas-vindas: além da atualidade, destacamos efemérides e curiosidades.

Novos parceiros, mais diversidade de conteúdos

Para reforçar e consolidar o seu ecossistema, o SAPO acaba de integrar novos parceiros de media e de conteúdos, mapeando de forma transversal áreas generalistas, de economia, sustentabilidade e desporto. São mais de 150 parceiros que abrangem os diversos temas e regiões.

A Mensagem de Lisboa, um projeto jornalístico original e de proximidade, lançado em fevereiro de 2021 e que já mereceu os prémios mais prestigiantes da imprensa nacional, junta-se agora à rede SAPO.

A Economia ganha força com a chegada do Jornal Económico, do NOVO e da Forbes Portugal, os três principais títulos do grupo Media N9ve.

A informação de ambiente é reforçada com a entrada do portal Green E-Fact, que se lança de forma pioneira e exclusiva no SAPO para trazer uma maior consciência sobre a sustentabilidade e as alterações climáticas, duas temáticas urgentes na agenda mundial.

Além do portal de notícias e conteúdos, o SAPO presta serviços ao utilizador: seja na procura de Casa, de Emprego ou Automóvel. Nesta celebração, o serviço do Auto SAPO está renovado, com melhores ferramentas, para facilitar o processo de compra e venda de automóveis.

O SAPO celebra 28 anos com este leque de novidades. Dê-nos a sua opinião aqui.