Esta não é a primeira visita a Portugal de Abdulaziz Al Nuaimi, sobrinho do Sheikh Humaid bin Rashid al-Nuaimi, monarca reinante de Ajmã — o menor dos Emirados Árabes Unidos. E foi já a agenda que o tornou conhecido pelo mundo como o sheik verde que motivou, por exemplo, a sua passagem por Lisboa, em 2015, e pelo Algarve, dois anos mais tarde. Desta vez, será pelas Caldas da Rainha que a visita de Al Nuaimi começa, sendo recebido nesta quinta-feira pelo presidente da Câmara, Vítor Marques.

Colaborar com as autarquias locais, de forma a criar ou aprofundar laços que permitam fazer nascer projetos amigos do ambiente e promotores da conservação da natureza é a estratégia que Al Nuaimi tem prosseguido, acreditando que "o facto de sermos todos seres humanos" pode unir-nos numa grande cadeia de elos proativos em defesa da sustentabilidade, através de passos concretos que promovam melhores hábitos e comportamentos não lesivos do ambiente.

"Tudo aquilo que eu faço, faço-o a partir de um grande sentido de responsabilidade enquanto ser humano que sou", descreve o sheik. "O desenvolvimento sustentável é um mito. Já se fala disso há muito tempo, mas o que precisamos é de ações sustentáveis, temos de agir no terreno para fazer a mudança", dizia nessa outra visita o homem que começou o seu percurso profissional na indústria petrolífera mas que desde então deu uma volta de 180 graus, passando a dedicar a sua vida e atividade à promoção da sustentabilidade e à defesa do ambiente.

A passagem pelas Caldas da Rainha integra uma visita à Região Oeste, onde o sheik passará por diversas cidades, com os projetos e questões de sustentabilidade no território na agenda, a par dos principais elementos identitários da área, das termas à cerâmica. Ainda antes de rumar aos Açores, para onde seguirá viagem, o sheik também passará pela Lagoa de Óbidos.

O presidente da CM das Caldas da Rainha

Tendo sido membro do governo dos Emirados, hoje o sheik verde dedica-se a viajar pelo mundo, como orador e participante "em atividades centradas na sustentabilidade ambiental, assumindo-se como um agente de mudança na defesa do planeta", explica o gabinete do autarca que vai receber Abdulaziz Al Nuaimi. Criada em 2018, a Green Sheikh Academy, é hoje uma das faces mais visíveis do seu trabalho. Trata-se de uma academia direcionada aos jovens, que se foca no desenvolvimentos de competências como a liderança, a cidadania ou o multiculturalismo, oferecendo ferramentas às gerações mais jovens para que sejam o mais ativas possível na conservação da Natureza.

Filantropo e 100% empenhado na missão que abraçou pelo planeta, Abdulaziz Al Nuaimi tem prosseguido o aumento da consciência global como missão de vida, entendendo que a sustentabilidade ambiental não pode separar-se da sustentabilidade económica e social. Razão pela qual os seus gestos não se limitam às palestras que dá sobre ambiente, antes se multiplicam em ações concretas também ao nível socioeconómico, seja através de contributos para o desenvolvimento e capacitação dos jovens seja mesmo no apoio e garantia de futuro dada já a 900 órfãos, sustentando ainda mais de 5 mil pessoas em famílias desfavorecidas, através da instituição de caridade Al Ihsan.

Nomeado Conselheiro Ambiental do governo de Ajman e Conselheiro Sénior Internacional do Conselho do Fórum WANA, na Jordânia, membro honorário do Fórum de Pensamentos Árabes, ambos presididos pela princesa El Hassan bin Talal, o sheik verde é descrito como "um líder transformacional e ativista global, reconhecido mundialmente pelas suas atividades de alto impacto social e ambiental".