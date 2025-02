Desde 2022, mais de 3700 médicos realizaram cerca de 22.000 provas digitais por todo o país, recorrendo ao modelo de exame da Universidade de Coimbra (UC) para cumprir este passo do internato geral. Foram realizados graças a um software inovador, desenvolvido de raiz pela Universidade e que permite cumprir este passo da avaliação em mobilidade e eventualmente ter os resultados quase na hora.

"Este projeto é muito útil para os estudantes de Medicina, uma vez que o sistema permite a visualização das imagens com boa resolução", explica o professor Carlos Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

O foco no digital e a vontade de permanentemente inovar levaram a escola a criar a solução ótima para as suas necessidades, que nesta época de exames permitirá a 2600 alunos fazer os seus exames em tablets, com a plataforma UC Exams a ser amplamente adotada. A solução permite até que, em alguns casos, os alunos conheçam os resultados das provas imediatamente após a sua conclusão. E podem cumprir a sua avaliação à distância ou na universidade, conforme lhes seja mais conveniente.

Implementado há dois anos na Faculdade de Medicina, o sistema está já a ser adotado por outras faculdades da Universidade de Coimbra, incluindo Psicologia e Ciências da Educação, Farmácia e Direito. Após ter cumprido 7500 exames, até ao final do ano letivo corrente, a UC quer fazer outros tantos através deste sistema, alcançando um total de 15 mil provas.

O reitor, Amílcar Falcão, explica a ambição. "Este sistema facilita a correção do exame e então no caso de provas de escolha múltipla o resultado pode ser até imediato." Neste momento, "a solução está ativa em quatro faculdades e estamos empenhados em reaplicá-la no maior número de instituições possível", refere ainda.

A solução tecnológica desenvolvida pela Universidade de Coimbra, no âmbito da criação de um ecossistema digital para abranger todas as faculdades, possibilita aos professores acompanhar as provas em tempo real e aceder às respostas dos alunos ao mesmo tempo que estes as elaboram. "O sistema, designado de all-in-one, permite também que cada aluno faça um teste diferente, sempre dentro do mesmo grau de dificuldade."

O acesso ao exame é muito seguro, já que se faz dentro da plataforma da Universidade e recorrendo a um QR Code. E em caso de bloqueio do sistema, nada do que já foi feito no exame é perdido, "nem mesmo se houver uma desconexão da internet". O software começou a ser desenvolvido em 2020, com o objetivo de aumentar a atratividade daquela escola, através da implementação de tecnologias inovadoras e facilitadoras.