Na primeira vez que o convidaram a participar na Maratona da Europa Aveiro, João Netto estava a caminho do Evereste para fazer a maratona mais alta do mundo, a 5 mil metros de altitude. Mas no ano seguinte não falhou a chamada e não apenas a mediatizou como se tornou Padrinho da prova, ali montando e promovendo, há dois anos, o projeto Rodas Solidárias, que visa integrar pessoas com características especiais no desporto. Desde então, cortou a meta com seis crianças em cadeira de rodas, um projeto que já levou a Curitiba e teve honras de direto na Globo para 54 estados, tendo ainda oferecido uma cadeira a cada criança que participou na maratona.

A ligação de Netto a Aveiro não é de nascença (é nascido, criado e vive em Lisboa) mas de coração, e com essa entrega pôs a cidade nas bocas do mundo, pelos melhores motivos. "Aveiro é merecedor do meu empenho", diz simplesmente.

"Desportista ímpar e de um humanismo extremo, que participou nas três edições da Maratona da Europa Aveiro, uma cadeira de rodas, contribuindo dessa forma para a melhoria da mobilidade de todos" e tendo projetado a prova ao lugar de uma das "100 melhores maratonas do mundo", João Netto foi hoje homenageado com a Medalha de Mérito do Município de Aveiro. A notícia chegou-lhe pelo próprio José Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, que propôs o louvor público e a atribuição da Prata, e foi recebida com surpresa — mas não falta de mérito. "O presidente Ribau Esteves contou-me que tinham decidido atribuir-me a Medalha de Mérito do Município de Aveiro por bens prestados ao município e convidou-me a ser o orador da sessão solene, no feriado do município (que hoje se celebra). E foi realmente surpreendente", conta ao SAPO.

Condecoração a João Netto créditos: DR

Verdadeiramente, não são poucas as razões para a homenagem. Basta ver o que o gestor de telecomunicações, que já depois dos 45 anos estreou uma carreira paralela no atletismo, destacando-se em provas de longa distância e extreme, fez pela notoriedade da cidade. "João Neto dedica parte da sua vida a liderar e a galvanizar pessoas, a construir e a gerir projetos de grande dimensão, a perseguir objetivos, tendo neste âmbito sido já reconhecido com vários prémios a nível nacional", destaca a autarquia, elencando o compromisso com que concilia a sua atividade profissional com a paixão pelas provas de atletismo de longa distância e extreme, tendo assim ultrapassado consecutivos limites pessoais desde 2014. Em 2017, Netto integrou as prestigiadas North Pole Marathon e a Antarctic Ice Marathon, e em 2018, concluiu a World Marathon Major, em 2019 participou e concluiu com sucesso a World Marathon Challenge, composta por 7 maratonas, em 7 dias seguidos, em 7 continentes, "entrando para o exclusivo grupo do Intercontinental Marathon Club e para o Marathon Grand Slam Club", destaca-se, juntando à lista de muitos mais feitos a conclusão, em 2022, da Everest Marathon, a mais alta do mundo, que se iniciou no Base Camp (EBC), 5, 356m, no Khumbu icefall.

João Netto, o português das maratonas impossíveis João Netto corre em condições extremas @João Netto créditos: RODOLFO SOTO

São feitos que, naturalmente, lhe ficara gravados na pele e que partilha com aqueles que acreditam nele e lhe honram as conquistas — como a Câmara de Aveiro, que agora o homenageia, mas também o parceiro que o ajudou a embarcar nestas aventuras, o MEO (dono do SAPO) de que é Embaixador desde 2017. "Quando decidi começar a fazer estas provas mais duras, como o Polo Norte, muitos me louvaram a coragem mas não acreditaram ao ponto de me apoiar. O MEO foi a exceção, que acreditou desde o primeiro momento que eu era capaz e não estava nisto de ânimo leve", diz, acrescentando ser uma "pessoa de princípios, que honra o compromisso e a seriedade necessária para o alcançar".

À beira de cumprir os 59 anos (nasceu a 26 de maio), João Netto continua a superar-se e a fazer apresentações pelo mundo, motivando plateias de mais de mil pessoas em escolas, hospitais e empresas. E está, por mérito próprio, na lista de cinco pessoas e duas entidades hoje distinguidas pela Câmara de Aveiro (a par da tricampeã do Mundo de Estrada, Aurora Cunha, do administrador da Águas da Região de Aveiro Fernando Vasconcelos, da poetisa e ensaísta Rosa Alice Branco, do remador olímpico Zacarias Sarrazola Andias, da Academia de Saberes de Aveiro e da Associação de Natação Centro e Norte de Portugal).