É a materialização da eleição que aconteceu há quinze dias. A nova estrutura diretiva do Centro Português de Fundações (CPF) acaba de tomar posse, com José Nunes Liberato na liderança para enfrentar os desafios crescentes que o setor da filantropia assume para os próximos quatro anos. Além do chefe da Casa Civil do Presidente Cavaco Silva, que assumiu em 2016 a assessoria da Fundação Champalimaud, compõem a estrutura diretiva António Araújo, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Rui Esgaio, pela Fundação Calouste Gulbenkian, Sofia César Machado, pela Fundação Narciso Ferreira e Pedro Krupenski, pela Fundação Oriente.

"A nova direção compromete-se a trabalhar, de forma aberta e colaborativa, com o objetivo de reforçar a importância e impacto das fundações na sociedade portuguesa", vincou, na tomada de posse, Nunes Liberato, apontando os caminhos para chegar a essas metas: "Promover o contacto e as parcerias entre instituições, ser inabalável na transparência e rigor do setor fundacional e ainda desenvolver as diferentes áreas de intervenção das fundações portuguesas na comunidade."

Com mais de 30 anos de atividade e centena e meia de fundações associadas, o CFP assume, entre os seus objetivos, o desenvolvimento do movimento da filantropia em Portugal, "contribuindo para o reconhecimento social da importância das fundações, a preservação do bom nome e a confiança pública no setor fundacional". "Ser uma plataforma de diálogo, partilha de conhecimento e incentivo à colaboração no setor fundacional, consolidando-se como um agente essencial no progresso social em Portugal" é o desígnio que a direção que substitui a de Maria do Céu Ramos quer prosseguir no quadriénio 2024-2028.

A nova direção contará ainda com nomes como João Luís Nunes (Fundação Eugénio de Almeida), Vasco do Canto Moniz (Fundação D. Pedro IV) e Teresa Albuquerque (Fundação da Casa de Mateus) na Mesa da Assembleia-Geral, Mohamed Azzim (Fundação Aga Khan), Fátima Dias (Fundação Millennium BCP) e Maria Helena Mascarenhas (Fundação das Casas de Fronteira e Alorna) no Conselho Fiscal.