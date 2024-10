Uma equipa de quatro aves tornou-se Campeã do Grupo 7, um par foi Campeão do Grupo 7 e um macho individual conquistou o segundo lugar no Grupo 1, com 94 pontos. Foram sete os Mandarins Brogueira premiados neste fim de semana com lugares cimeiros do pódio, depois de três deles já terem visto as suas características de topo distinguidas com a medalha de ouro no mais recente Campeonato do Mundo, promovido em Talavera de la Reina, Espanha.

Aquela distinção, no início do ano, foi bem sofrida, já que o macho selecionado morreu inesperadamente, ficando em causa "muitas horas de trabalho e dedicação"; mas a equipa não baixou os braços e acabou por conseguir chegar à vitória com a ave suplente.

Mandarins créditos: DR

A prova deste mês, que acabou com os criadores da Golegã a selar para além de qualquer dúvida a qualidade suprema dos seus exemplares, aconteceu em Beusichem, nos Países Baixos, e teve em competição 125 criadores de seis países, num total de 1.744 aves a concurso. José e Gaspar Brogueira levaram 48 dos seus diamantes mandarins ao Internationale NZC-Show 2024, a mais importante prova técnica dedicada à espécie ornitológica, e regressam agora a Portugal com mais três lugares cimeiros.

A aventura agora largamente recompensada começou com o pai, José, chefe da PSP em Torres Novas, que experimentou a sorte na columbofilia aos 12 anos, acabando por trocar os pombos pelos canários ao voltar da tropa. Já em Lisboa, o filho, Gaspar, mestrado em Engenharia Informática, foi contagiado, passando ambos a dedicar-se mais a sério à criação de aves exóticas desde 2017. É hoje ele que, aos fins de semana, vai pesquisando e ativando ligações com criadores de todas as partes de forma a cruzar as aves, originárias da Austrália, para criar novos desenhos e cores de plumagem com a perícia de quem sabe o que vai sair de cada ovo pelo simples cruzamento de um certo macho e fêmea.

"Acabámos de conquistar o troféu que mais desejávamos e o único que nos faltava no palmarés desde que iniciámos a criação de diamantes mandarins, na competição", reagiu Gaspar Brogueira, comparando a prova à Liga dos Campeões da criação destas aves. "Saber que, em 39 edições de NZC Show, fomos os primeiros criadores portugueses a alcançar este sucesso, tendo o privilégio de hastear a bandeira nacional no espaço da prova, deixou-nos imensamente satisfeitos e orgulhosos."

Constituída por pai e filho, José e Gaspar Brogueira, a equipa nacional Mandarins Brogueira especializa-se na Ornitologia Desportiva, domínio ao qual tem trazido contributos abrangentes, sobretudo na área de características e especificidades da espécie diamante mandarim, bem como de várias das suas mutações. "Graças a um trabalho sistemático, os criadores naturais da Golegã têm levado as bandeiras do município e do país aos principais palcos mundiais da atividade", explica-se na comunicação que faz saber desta verdadeira consagração, conseguida após duas décadas de atividade e "sete anos de investimento na preparação das aves e de toda a logística associada à avaliação dos juízes reunidos em Beusichem".

Recorde-se que José e Gaspar Brogueira acumulavam já seis títulos consecutivos de Campeão do Mundo e uma medalha de bronze, com os Mandarins Brogueira a constituírem a única equipa portuguesa dedicada aos diamantes mandarins a acumular nove títulos de Campeão Nacional.

José e Gaspar Brogueira créditos: DR

Com uma criação que ronda as 200 aves e está em constante aperfeiçoamento, José e Gaspar prometem continuar a levar as cores da bandeira nacional pelo mundo. Com plumagens e tons cada vez mais nobres nos seus diamantes mandarins.