Sendo a mobilidade a missão de uma empresa como a Via Verde, renovar-se constantemente é um desafio que a inovadora marca do Grupo Brisa abraça diariamente. E estar num festival é um caminho aberto para chegar a esse objetivo. Quem o diz é Eduardo Ramos, CEO da Via Verde e CDO do Grupo Brisa, que, em entrevista ao SAPO, explica porque faz especial sentido para a marca estar nos festivais.

"Há mais de 30 anos que estamos com os portugueses e precisamos de rejuvenescimento, e isso faz-se muito com festivais", diz, acrescentando que o RiR é também uma oportunidade para garantir que a mobilidade funciona melhor e que seja cada vez mais elétrica. Renovação e inovação são imagens de marca da Via Verde e por isso também trouxe novidades ao Rock in Rio. "A mobilidade elétrica é para nós uma responsabilidade e por isso trouxemos para o Parque Tejo uma equipa de mochileiros que carregam os equipamentos móveis dos festivaleiros com essa energia", conta ao SAPO.

"A mobilidade simples, segura e sustentável é o que nos faz trabalhar todos os dias", conclui Eduardo Ramos.