"Quem não quer estar aqui?!", questiona a CEO da Nestlé Portugal, Anna Lenz, em entrevista ao SAPO, naquele que é o festival das famílias, desta vez a estrear uma nova casa no Parque Tejo. Para a CEO da Nestlé Portugal, a ligação ao RiR faz todo o sentido. "A marca Buondi está com o Rock in Rio há muitos anos e que aqui se proporciona não apenas uma excelente oportunidade para degustar o café como para passar as mensagens da sustentabilidade", que são centrais para a marca, vinca.

A Buondi e outras labels da Nestlé, reforça ainda Anna Lenz ao SAPO, por serem produzidas em Portugal e para os portugueses, "quase não têm pegada", mas a marca quis ir mais longe e, nesta edição do RiR Lisboa, trazer também o lado da economia circular às famílias. A resposta a esse desafio veio com um projeto que dá uma segunda vida dada às borras de café, enquanto fertilizante, com composto orgânico em vasinhos de plantas que os consumidores podem levar para casa, promovendo ainda mais os "valores verdes".

"A Nestlé acredita na criação de valor partilhado: só se pode prosperar no longo prazo se além do valor económico se criar também valor social e ambiental", lembra ainda a CEO da Nestlé Portugal, reforçando o forte compromisso da marca para construir valor económico no país, não apenas em produtos mas em fábricas, emprego, sustentabilidade e contributos 360º para a economia e o desenvolvimento do país. " Esses são so nossos pilares."