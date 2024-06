E se o Rock in Rio pudesse ser o passaporte para gravar um disco? Talvez a ideia não esteja assim tão distante. Que o diga João Pereira, communications & PR director da Hyundai, que pela segunda edição consecutiva está no festival com uma presença especial. "Quisemos ir mais além e mostrar o nosso compromisso com a música", conta ao SAPO, antes de explicar como isso levou a marca ao Rock The Progress.

"É um open call para novos artistas, para atrairmos novos músicos, bandas e talentos e dar-lhes uma perspetiva de futuro." E não é coisa de somenos, já que a concretização do projeto se faz em parceria com a Universal Studios e prevê, no fim da época dos festivais, a gravação de um single e um contrato com a editora.

O que leva a Hyundai a estes voos? O communications & PR director da marca explica. "Somos pelo progresso pela humanidade e isso assume várias formas. Para nós, fazia sentido esta vertente de investir em pessoas e bandas emergentes apoiando quem mais se dedica e eleva o seu talento", conclui, em entrevista ao SAPO.