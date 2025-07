Cerca de 160 pessoas ficaram sem teto na sequência das demolições de bairros ilegais em Loures. A câmara alega a ilegalidade das construções e questões de insalubridade, os moradores criticam o curto prazo do aviso: quem tem razão? É um dos temas da semana, que o SAPOD cobre neste episódio, a partir das notícias publicadas no SAPO.

A nova redução das taxas de IRS, que vai trazer alívio fiscal adicional até ao oitavo escalão — com uma média de mais 165 euros por ano deixados no bolso dos portugueses —, e enfim o anúncio da decisão de vender a TAP, ou mais precisamente metade da companha aérea nacional, são outros temas focados pela Clara e pelo Zé, os dois avatares virtuais que explicam os assuntos mais relevantes que marcaram a semana, numa conversa descontraída de 10 minutos.

Noticioso, dinâmico, leve e informativo, o SAPOD — o podcast que salta direto ao assunto, é o produto da aliança entre a inteligência natural de uma equipa de jovens profissionais e as ferramentas de Inteligência Artificial. Sempre com curadoria e orientação jornalística, o SAPOD traz-lhe uma seleção de notícias da semana num programa que se materializa numa conversa entre dois avatares virtuais desenvolvidos em IA, que nos trazem as notícias que marcam a semana de forma acessível, envolvente e relevante, especificamente direcionada a um público jovem e digitalmente ativo. Um guião construído por Inteligência Artificial a partir de uma série de notícias selecionadas com critério editorial pelos jornalistas do SAPO.

