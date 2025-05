Adotou o nome de Leão XIV, prenunciando uma especial atenção às questões sociais, e já deu sinais dessa inclinação no seu primeiro discurso como Papa, pugnando por uma "Igreja missionária", construtora de "pontes e diálogo", afirmando ainda antes de rezar uma Avé Maria com a multidão que esperava que surgisse na varanda do Vaticano para ser apresentado ao mundo que "precisamos de tentar juntos ser uma igreja sempre aberta a receber, como nesta praça, com os braços abertos, todos aqueles que precisam da nossa caridade e da nossa presença".

O cardeal Robert Francis Prevost, conhecido como Padre Bob nas comunidades peruanas a que dedicou grande parte da sua carreira pastoral como missionário agostiniano, nascido em Chicago há 69 anos, assumiu hoje a sucessão de Francisco. Sucessor de Santo Agostinho, teólogo e pastor, filho de um francês e de uma espanhola, Leão XIV segue um dos ramos mais antigos da Igreja Católica, inspirada na vida e nos escritos de Santo Agostinho, marcada por uma profunda espiritualidade e preocupação social.

Mas quem o antecedeu nos últimos 100 anos a conduzir os destinos da Igreja? E quem se sentou mais anos na cadeira de São Pedro?

O Pontificado mais longo... e o mais curto

Ainda que seja atribuído a Pedro, o primeiro Papa da História, o pontificado mais duradouro, é nos anos mais recentes que se encontram os legados mais longos comprovados. Pio X, nascido em Roma e entronizado em 1903, foi o mais duradouro: ficando conhecido como o "Papa da Eucaristia", conseguiu liderar a Igreja por 30 anos, sendo também o primeiro a ser canonizado desde Pio V, no século XVI. Mas se considerarmos apenas os últimos 100 anos, o pódio é de João Paulo II. Escapando a um atentado à sua vida, em Fátima, o único Papa eslavo e polaco e o primeiro não italiano desde o neerlandês Adriano VI, em 1522, foi quem liderou a Igreja Católica durante mais anos, num total de 26.

Quanto ao pontificado mais curto, durou apenas 12 dias e ficou para a história por isso: menos de duas semanas passadas sobre a sua nomeação, Urbano VII morreu de malária a 15 de setembro de 1590. Curiosamente, houve outros oito Papas que não chegaram a sentar-se um mês na cadeira de São Pedro. Todos morreram de velhice ou doença.

De onde vinham os últimos Papas?

Nenhum deles era italiano e nenhum deles tem a mesma nacionalidade. Desde 1978 que a Igreja Católica não elege um líder italiano — algo que muitos antecipavam que pudesse acontecer desta vez... o que não se confirmou. Imediatamente antes do recém-eleito Leão XIV, norte-americano, foi também das Américas que veio Francisco. Mas este vinha do Sul. Nascido Jorge Mario Bergoglio, foi nomeado em 2013 e durante os 12 anos que foi Papa não esqueceu a sua Argentina, tão pouco a paixão pelo futebol e pela sua equipa de coração, o San Lorenzo (curiosamente, dizia admirar o brasileiro Pelé mais do que qualquer outro futebolista, Maradona incluído).

Antes de Francisco, foi o alemão Joseph Ratzinger, feito Bento XVI, que liderou a Igreja após a morte de João Paulo II, um dos Papas mais longevos da História.

Papas mais recentes créditos: DALL-E

Italianos dominam a lista

Entre 1925 e 2025, houve nove Papas e mais de metade deles foram italianos. E os seus pontificados seguiram-se entre 1922 e 1978, por esta ordem: Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I. Só após a morte de João Paulo I, que durou apenas 33 dias na cadeira de São Pedro — as teorias sobre a sua morte dividem-se entre um enfarte ignorado durante a tarde que lhe ditou a morte enquanto dormia, uma embolia pulmonar e o envenenamento do Papa com "Sorriso de Deus" por alegadamente estar perto de descobrir escândalos financeiros supostamente envolvendo o Vaticano, mas uma vez que os Papas não são autopsiados não há certezas — se abriu de novo o Vaticano a um não italiano. Quem lhe sucedeu? João Paulo II, o segundo mais duradouro.

Papas italianos entre 1925 e 2025 créditos: DALL-E

Quem foi o cardeal nomeado Papa mais novo?

Sem grandes certezas, aponta-se Bento IX como o mais novo Papa de sempre, situando-lhe a idade entre os12 e os 20 anos quando assumiu este papel. Improvável? Talvez nem tanto quando estamos a falar do muito longínquo ano de 1032 — mas é também argumentável que os registos de então não são unânimes... Ainda assim, não é a sua tenra idade o mais estranho deste Papa, é sim que o foi por três vezes: nomeado em outubro de 1032, foi deposto em 1044, expulso da cidade por viver escandalosamente e pouco conhecer dos seus deveres papais, mas tornou a ser nomeado Papa um ano mais tarde, vindo a abdicar (foi também o primeiro a fazê-lo), para de novo se fazer líder da Igreja em 1047, e de novo afastado um ano mais tarde.

Mas se tomarmos a era moderna, é bem conhecido aquele que se fixou na História como o Papa mais novo. É capaz de adivinhar? João Paulo II tinha apenas 58 anos quando foi eleito, em 1978, menos dez do que o novo Papa, Leão XIV.

Curiosamente, com a chegada do americano Robert Prevost à cadeira de São Pedro, a Igreja dá um passo significativo no rejuvenescimento do Vaticano: desde 1990, quando João Paulo II liderava, que não havia um Papa com menos de 70 anos.