Pode um tratamento psicoterapêutico assistido por psicadélicos ser a resposta a casos extremos de problemas como depressão, ansiedade, burnout ou esgotamento, stress pós-traumático, distúrbios alimentares e adições como o alcoolismo? A resposta de Dabid Nutt e Celia Morgan é um claríssimo sim.

Os dois são especialistas e pioneiros mundiais numa terapêutica inovadora no campo da saúde mental com recurso à ketamina, a única substância psicadélica autorizada para fins médicos em Portugal, e vão estar em Lisboa já nesta quarta-feira. No auditório da PLMJ, a partir das 14.30 de dia 6 de novembro, o professor do Imperial College e a professora da Universidade de Exeter estarão ao lado do diretor clínico da The clinic of Change, Victor Amorim Rodrigues, a analisar "Um Ano de Mudança e Progresso na Saúde Mental".

"O facto de os psicadélicos poderem 'reiniciar'” o cérebro face a transtornos tais como a depressão e o vício" é a descoberta mais fascinante apontada por David Nutt, especialista no uso de técnicas de imagiologia do cérebro para compreender as causas da adição e de outras disfunções psiquiátricas, empenhado na descoberta de novos tratamentos. O chief research officer da Awakn Life Sciences, percussora no método, aponta o uso de psicadélicos como "o maior avanço dos últimos 50 anos nas terapêuticas aplicadas à psiquiatria".

Também para Celia Morgan há vantagens indubitáveis neste recurso, nomeadamente em casos de adição, dada a elevada taxa de recaída associada aos tratamentos comuns: "Cerca de três em cada quatro pessoas voltam a beber ao fim de um ano."

Naquela que é a segunda conferência promovida pela clínica portuguesa privada que oferece este tipo de tratamento, e que pode acompanhar à distância na transmissão em direto, aqui no site da The Clinic of Change, serão discutidos temas relevantes na área da saúde mental e partilhados resultados de investigações levadas a cabo sobre a psicoterapia assistida por psicadélicos.

"A cetamina foi desenvolvida como um anestésico seguro e investigações recentes revelam que também pode ter propriedades antidepressivas e no combate a diferentes tipos de adição, assim como outros psicadélicos, sendo muito mais fácil", afirmou há um ano, em entrevista ao SAPO, David Nutt. Agora, com Celia Morgan e Victor Amorim Rodrigues, propõe-se explicar as razões do êxito e refletir sobre as mudanças conseguidas no primeiro ano de atividade da The Clinic of Change.