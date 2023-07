Entretenimento, Viagens, Lifestyle e Fama são as novas categorias da Homepage do SAPO. No sentido de aproximar o leitor destes temas e criar menus mais intuitivos há agora também mais blocos por explorar, com a mesma qualidade e diversidade de artigos.

Disponível no menu secundário e também num novo bloco, as Mais Populares listam as notícias mais vistas no SAPO nas últimas 24 horas, valorizando as escolhas dos utilizadores e dando-lhes um espaço próprio.

Lado a lado com este novo bloco, a Escolha do Editor e as Últimas permitem dar ao utilizador de uma perspetiva rápida um artigo que se destaque pela sua qualidade superior ou peculiaridade ao mesmo tempo que vê as notícias que acabam de sair, refletindo de forma imediata tanto a qualidade como a atualidade dos conteúdos da rede SAPO.

O SAPO Jornais foi integrado na homepage e passa agora a destacar as notícias mais relevantes de cada área, de forma a manter sempre presente a atualidade junto do leitor das primeiras páginas dos jornais.

Além das notificações, que pode ativar na app ou no browser do SAPO, criámos no Telegram um canal que lhe envia todas as Últimas Horas e notícias relevantes, bem como ,diariamente pela manhã, lhe faz o resumo das manchetes dos principais jornais portugueses. Subscreva aqui o SAPO Notícias no Telegram.

Há agora logo à entrada da Homepage, um Speed Test, onde é possível testar a velocidade da Internet, criando um mecanismo útil para o leitor.

Temos mais espaço na parte inicial da página para notícias e as áreas de destaques passam a acolher todo o ecossistema de parceiros do SAPO, para um retrato mais diverso e dinâmico das diferentes fontes de notícias.