O líder da Igreja Católica disse que realizará um Consistório, no domingo, para a nomeação de 21 novos cardeais, depois da oração do Ângelus aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Tenho o prazer de anunciar que, no dia 08 de dezembro, realizarei um Consistório para a nomeação de novos cardeais. A sua proveniência exprime a universalidade da Igreja, que continua a proclamar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra", disse o Papa Francisco, que leu uma lista com 21 religiosos que se tornarão cardeais.

"A inclusão dos novos cardeais na Diocese de Roma manifesta também o vínculo inseparável entre a Sé de Pedro e as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo", acrescentou.

Com a entrada do arcebispo, o Brasil soma oito cardeais entre os 122 integrantes do grupo responsável por escolher o próximo Papa, quando Francisco morrer ou se abdicar do cargo.

Segundo a imprensa brasileira, o vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, visitará o Vaticano nos próximos sábado e domingo, onde participará no Consistório Ordinário Público para a criação de novos cardeais.

Dom Jaime Spengler nasceu em 06 de setembro de 1960, em Gaspar, no estado brasileiro de Santa Catarina. Ingressou na Ordem dos Frades Menores, também conhecida por Ordem de São Francisco (Franciscanos) em 20 de janeiro de 1982. Foi ordenado sacerdote em 17 de novembro de 1990, na sua cidade natal.

De acordo com informações divulgadas pela CNBB, dom Jaime Spengler estudou Filosofia no Instituto Filosófico São Boaventura, de Campo Largo, no Paraná, e Teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, no Rio de Janeiro, concluindo-o no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel.

Fez doutoramento em Filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum, em Roma, e participou dentro da Ordem dos Frades Menores em diversas missões e cidades do Brasil até 2010, quando foi nomeado pelo Papa Bento XVI como bispo auxiliar da arquidiocese de Porto Alegre.

Em setembro de 2013, foi nomeado arcebispo metropolitano de Porto Alegre pelo Papa Francisco. Entre 2011 e 2015, também foi membro da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenado e a Vida Consagrada da CNBB.

Em maio de 2019, tornou-se vice-presidente da CNBB. No mesmo quadriénio, foi bispo referencial da CNBB para o Colégio Pio Brasileiro, em Roma. Em abril do ano passado, foi eleito presidente da CNBB para o quadriénio 2023 até 2027.

Semanas depois, no dia 17 de maio, foi eleito presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam).

