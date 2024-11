De acordo com a proposta apresentada pelo PAN, o Governo, "em articulação com as organizações representativas dos técnicos de emergência pré-hospitalar, com o Instituto Nacional de Emergência Médica, com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnico, estuda a viabilidade de criação de um curso de formação específica para o exercício da profissão de técnico de emergência pré-hospitalar".

Esta proposta foi aprovada sem votos contra, abstenção de Chega e Iniciativa Liberal e votos a favor dos restantes partidos.

Foi ainda aprovada outra proposta do PAN que prevê que até ao final do próximo ano, sejam "abertos procedimentos concursais, por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, tendo em vista a contratação de pelo menos 400 técnicos de emergência pré-hospitalar para o INEM".

Foi ainda aprovada uma proposta do Chega, com abstenção do PCP, PSD, CDS e votos favoráveis dos restantes partidos, que prevê que o Governo reveja a carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar no "primeiro trimestre de 2025".

