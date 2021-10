Os comprimidos estavam escondidos no interior de um camião.

"Os 55,6 milhões de comprimidos de metanfetaminas e 1.537 quilogramas de metanfetamina em cristal foram assinalados pelas autoridades do Laos na noite de quarta-feira e constituem um recorde, numa única apreensão, na região", afirmou, em declarações à agência France-Presse (AFP), o representante regional da UNODC (sigla em inglês), Jeremy Douglas.

"É três vezes mais do que todos os comprimidos de metanfetamina apreendidos no Laos no ano passado, e quase um terço da metanfetamina em cristal", acrescentou o representante.

A chamada região do "Triângulo Dourado" -- situada nas fronteiras entre Laos, Tailândia e Myanmar (antiga Birmânia) -- é identificada como um importante ponto de passagem e de produção de drogas sintéticas no sudeste asiático.

Por exemplo, em Myanmar, as drogas sintéticas são a principal fonte de rendimento do crime organizado, bem como de grupos insurgentes ou de milícias que operam em zonas próximas das fronteiras com o Laos e com a Tailândia.

Segundo os 'media' locais, a polícia do Laos fez esta apreensão recorde na província de Bokeo, em plena região do "Triângulo Dourado", quando descobriu as drogas sintéticas no interior de um camião que aparentemente transportava um carregamento de uma cerveja local.

No âmbito da operação, três pessoas foram detidas, incluindo o motorista do camião.

