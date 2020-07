Apoio orçamental direto de 6,75 ME da União Europeia entregue ao Governo de Timor-Leste

A União Europeia (UE) transferiu hoje para a conta do Tesouro de Timor-Leste um apoio orçamental direto de 6,75 milhões de euros, no âmbito do programa de cooperação europeu com o país, anunciou a delegação europeia em Díli.