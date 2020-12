O anúncio foi feito depois de um encontro de trabalho entre a equipa do gabinete de Nuno Gomes Nabiam e uma delegação portuguesa, que chegou esta terça-feira a Bissau, para preparar a visita com as autoridades guineenses.

Segundo o programa provisório enviado à Lusa, durante a sua estada em Bissau, António Costa vai reunir-se com o seu homólogo guineense, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, bem com o presidente do parlamento, Cipriano Cassamá.