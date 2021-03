Numa publicação na rede social Twitter, António Costa escreveu: "Parabéns Patrícia Mamona, campeã europeia de triplo salto. Excelente forma de terminar este campeonato, com mais um ouro para #Portugal".

A vitória para a atleta portuguesa foi conseguida com um salto de 14,53 metros, superando a segunda e terceira classificadas por um centímetro.

Mamona, de 32 anos, conseguiu a sua quarta medalha em grandes campeonatos, sempre no triplo salto: em 2016 foi campeã da Europa absoluta, depois de ter sido 'prata' em 2012, e em 2017 foi vice-campeã em pista coberta.

"Felicito todos os que participaram, atletas e equipas técnicas, dignificando o desporto, em especial o atletismo nacional, e a nossa bandeira", lê-se ainda na publicação do governante.

De manhã, com um salto de 17,30 metros, Pablo Pichardo conseguiu igual feito para Portugal na prova masculina do triplo salto.

A seleção portuguesa concluiu a sua participação nos "Europeus" com três medalhas de outro depois de no sábado Auriol Dongmo ter vencido a competição feminina do lançamento do peso com a marca de 19,34 metros.

