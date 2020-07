Francisco Fernando Tavares foi autarca em Santa Catarina durante dois mandatos, até 2016, eleito pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder), tendo sido nomeado para exercer o cargo de embaixador de Cabo Verde na Nigéria, em comissão de serviço, pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, "sob proposta do Governo", lê-se no mesmo decreto.

Em conferência de imprensa realizada em 09 de julho, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), criticou o Governo por estar a passar um "certificado de incompetência" aos diplomatas de carreira, ao enveredar por "embaixadores políticos e partidários".