Segundo um comunicado na empresa, foram alcançados entendimentos com o SINPROPNC (Sindicato Provincial do Pessoal Navegante de Cabine) e com o SPLA (Sindicato dos Pilotos de Linha Aérea).

Estes juntam-se ao acordo já celebrado em outubro com o Bureau Sindical que representa, a nível nacional, todas as classes do Pessoal Não Navegante, estando agora alcançados acordos aplicáveis a toda a força laboral.

A TAAG salienta que "as condições contidas nos acordos com os sindicatos estão já em fase de operacionalização e implementação, sendo as componentes remuneratórias aplicáveis a partir do corrente mês de novembro".

Acrescenta que o transporte coletivo entra já em vigor "para os colaboradores afetos a área operacional, e a partir de janeiro de 2023, para os demais grupos funcionais".

O comunicado acrescenta que as negociações foram caracterizadas "pelo diálogo e concertação", tendo as partes assumido o compromisso de manter encontros regulares e participar em equipas de trabalho "para soluções de longo prazo, como o processo de reforma".

A companhia aérea angolana, que tem em curso um processo de reestruturação, enfrentou nos últimos meses uma intensa conflitualidade laboral que se refletiu em greves e cancelamento de voos.

A TAAG disponibiliza atualmente 14 destinos domésticos e 12 destinos internacionais.

RCR // SB

Lusa/Fim