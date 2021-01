A mulher, vendedora ambulante, natural de Bucuzau, província de Cabinda, e residente em Luanda, transportava a droga, de forma dissimulada, na região do tórax e foi detida quando desembarcava do voo DT-748 da companhia Aérea Nacional TAAG Angola Airlines, proveniente da Cidade de Guarulhos, São Paulo (Brasil).

"Após o desembarque, e por suspeita devidamente fundamentada, a cidadã foi submetida a revista física, onde se determinou estar em posse, na região do tórax, dissimulada nos mamilos, cinco pacotinhos com cápsulas, revestido de fita cola preta, contendo no seu interior, droga (cocaína), e uma outra de formato oval, também dissimulada, perfazendo o peso total de quinhentos e setenta e uma gramas (571gr)", revelou o SIC.

De acordo com as autoridades, a mulher confessou que "vivia da cocaína há bastante tempo" e que viajou para o Brasil no dia 11 de dezembro com o propósito de transportar a droga, pois mantinha contactos com uma cidadã brasileira, com quem fez o negócio.

O objetivo era vender a droga e como recompensa lucraria um milhão e quinhentos mil Kwanzas (cerca de 1.878 euros). O remanescente trocaria em dólares americanos para fazer chegar a amiga residente na Cidade de Guarulhos, no Brasil, acrescenta-se no comunicado do SIC.

A mulher detida será presente ao Ministério Público para responsabilização criminal, enquanto diligências ainda prosseguem para a captura de outros implicados neste crime.

