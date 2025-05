De acordo com os dados divulgados no Ponto de Situação do Surto de Cólera, referente a quinta-feira, foram registados dez óbitos, distribuídos pelas províncias do Namibe (2), Cuanza Sul (4), Huíla (3) e Luanda (1), e 248 casos, com a província do Namibe a liderar o número de casos, com 115 infeções.

Desde janeiro deste ano, Angola enfrenta uma epidemia de cólera, iniciada em Luanda, capital, com o país a acumular 709 óbitos e 23.674 casos, com uma taxa de letalidade de 3%.

A província de Luanda soma o maior número de casos (6.733) e óbitos (217), seguindo-se Benguela com 4.681 casos e 107 mortes.

A doença propagou-se por 18 das 21 províncias de Angola.

NME // MLL

Lusa/Fim