Sílvia Lutucuta disse que por esta altura estão a ser administradas as segundas doses das vacinas da Pfizer e Sinopharm.

Segundo a ministra, há pessoas para fazerem a segunda dose da AstraZeneca, mas têm que completar as quatro semanas.

"O Ministério da Saúde, a comissão interministerial, têm sempre o cuidado, depois de administrar a primeira dose, de reservar a segunda dose para o tempo definido", disse a ministra em declarações à rádio pública angolana.

Para os que foram chamados várias vezes a fazerem a segunda dose e não se apresentaram, perdendo a vaga, vão ter que aguardar pelo grupo que vai completar as quatro semanas, para fazer a administração da AstraZeneca, que será já no início do próximo mês de julho, informou Sílvia Lutucuta.

"Na primeira quinzena, vamos fazer o chamamento das pessoas que fizeram a AstraZeneca nos últimos dias para garantir a imunidade plena", referiu a ministra.

A ministra da Saúde angolana disse que por esta altura não estão a ser administradas primeiras doses.

"Vamos concluir estas segundas doses, vamos também receber um abastecimento maior de vacinas, que obedece a uma planificação e os grupos específicos são chamados", frisou.

Em relação à vacina russa, Sputnik V, o prazo entre as tomas vai até 90 dias, realçou a ministra, por isso ainda se está dentro do prazo para a segunda dose.

"Em princípio, já no início do próximo mês, vão chegar vacinas, não temos data precisa, porque somos sempre avisados com três ou quatro dias de antecedência e nós anunciaremos prontamente", disse Sílvia Lutucuta.

A titular da pasta da Saúde exortou os cidadãos a manterem-se tranquilos, "que ninguém vai ficar sem a sua segunda dose da vacina" no que depender das autoridades.

"Estamos à espera também que sejamos contemplados com a vacina da Johnson & Johnson, que é dose única, estamos a trabalhar nesse sentido, mas, por enquanto, as quatro vacinas disponíveis são para duas doses", salientou.

Angola vacinou desde 02 de março deste ano 1.504.710 doses, sendo 949.230 da primeira dose e 555.480 da segunda dose.

NME // JH

Lusa/Fim