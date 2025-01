De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início do surto foram reportados 1.153 casos, dos quais 789 na província de Luanda, capital do país, o epicentro da doença, afetando pessoas entre os 2 e os 100 anos, maioritariamente do sexo feminino (51%).

Desde o início do surto foi registado um total de 45 óbitos, dos quais 32 em Luanda, oito na província do Bengo e cinco na província de Icolo e Bengo.

O grupo mais afetado é dos 2 aos 5 anos, com 191 casos e seis óbitos, seguindo-se a faixa etária entre 10 e 14 anos, com 155 casos e três óbitos.

Além de Luanda, o surto atinge também as províncias do Bengo, Icolo e Bengo, Malanje, Huambo e Huíla, as três últimas regiões sem registo de óbitos.

O Ministério da Saúde tem vindo a apelar e a sensibilizar a população para cumprir com as medidas de prevenção, como a utilização de água fervida ou tratada com cinco gotas de lixívia para beber, e também que, em caso de diarreia e vómitos, "procure imediatamente um centro de tratamento de cólera ou uma unidade de saúde mais próxima".

As autoridades sanitárias angolanas identificaram o surto de cólera, doença contagiosa, no início deste mês, no bairro Paraíso, município de Cacuaco, a cerca de 20 quilómetros do centro de Luanda.

NME // JMC

Lusa/Fim