Dos novos casos, 110 foram notificados em Luanda, 25 em Benguela, seis no Cunene, cinco no Moxico, com idades entre 2 e 70 anos, sendo 102 pessoas de sexo masculino e 44 do sexo feminino.

Dois angolanos, de 55 e 70 anos, morreram em Luanda, devido à doença.