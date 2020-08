Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda, do total de casos, 47 do sexo masculino e 33 feminino, com idades entre 1 e 87 anos, três foram registados na província de Benguela, nove no Zaire, um em Cabinda e os restantes em Luanda, capital do país.

Franco Mufinda informou que se registou mais um óbito, de um cidadão nacional, de 40 anos, tendo sido dadas como recuperadas, nas últimas 24 horas, 13 pessoas.