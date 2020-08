Segundo secretário de Estado para a Saúde de Angola, Franco Mufinda, do total de infeções reportadas hoje, sete são da província de Benguela, dois do Bié, seis do Zaire e os restantes de Luanda, capital do país, com idades entre os 13 a 90 anos, sendo 58 do sexo masculino e oito sexo feminino.

O país regista, de março até à data, um total acumulado de 2.134 casos positivos, 94 óbitos, 814 recuperados e 1.226 ativos, dos quais quatro são críticos, sob ventilação mecânica evasiva, 14 graves, 31 moderados, 29 leves e 1.092 assintomáticos.