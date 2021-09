Numa nota informativa, em celebração do Dia Mundial da Raiva, o Ministério da Saúde sublinha que a raiva é uma zoonose incluída na lista das doenças tropicais negligenciadas, transmitida ao homem por inoculação do vírus rábico, contido na saliva do animal infetado, principalmente pela mordedura, arranhadura ou lambedura.

O país lusófono registou, em 2009, na capital do país, Luanda, um surto de raiva que matou mais de uma centena de crianças.

Na nota, o Ministério da Saúde sublinha que apesar de ser conhecida desde a antiguidade, a raiva continua a ser um problema de saúde pública nos países em desenvolvimento.

"A celebração do Dia Mundial contra a Raiva tem como objetivo consciencializar sobre o impacto da doença no Serviço Nacional de Saúde nas famílias, como preveni-la e eliminar as principais fontes de transmissão", realça o Ministério da Saúde na sua informação.

