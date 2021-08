Os casos positivos foram notificados nas províncias de Luanda (28), Cuanza Sul (21), Lunda Sul (14), Huíla (12), Moxico (11), Cunene (11), Huambo (nove), Benguela, Lunda Norte (dois cada) e Namibe (um), entre os 2 e 87 anos, sendo 76 do sexo masculino e 53 do sexo feminino.

As mortes reportadas, quatro do sexo masculino e dois do sexo feminino, entre 34 e 70 anos, ocorreram em Luanda (três), Huíla (dois) e Namibe (um).

Recuperarem da doença 265 pessoas, entre 9 meses e 86 anos, das quais 95 em Luanda, 58 na Lunda Norte, 52 no Cunene, 21 no Moxico, 15 no Huambo, cinco na Huíla, igual número na Lunda Sul e Namibe, quatro no Cuanza Sul, três em Benguela e duas em Cabinda.

Com os dados das últimas 24 horas, o país regista um total de 43.269 casos positivos, 1.032 óbitos, 39.847 considerados recuperados e 2.390 ativos, dos quais dez encontram-se em estado crítico, 15 graves, 65 moderados, 32 leves e 2.268 assintomáticos.

Estão em internamento 142 doentes, em quarentena institucional 156 pessoas e sob vigilância epidemiológica 750 contactos.

Os laboratórios processaram 3.572 amostras por RT-PCR, no período em análise, apontando o cumulativo para 824.718 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5.2%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, capital de Angola, foram testadas no mesmo período 403 pessoas na base do teste do antigénio.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

