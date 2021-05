Os novos casos foram reportados em Luanda (235), Huíla (16), Namibe (08), Bié (06), Cuanza Sul (06), Uíje (06), Huambo (05), Cabinda (02), Cunene (02), Zaire (02), Bengo (01) e Benguela (01), com idades entre 14 dias e 92 anos, dos quais 158 do sexo masculino e 132 do feminino.

Neste período foram notificados quatro óbitos, de cidadãos angolanos entre 60 e 73 anos, sendo três em Luanda e um no Huambo, e 442 pessoas, entre 1 e 89 anos, recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 2.928 amostras por RT-PCR, num total de 533.065 testes com uma taxa de positividade de 5,6%.

Angola apresenta um total de 29.695 casos, dos quais 649 óbitos, 25.629 recuperaram da doença e 3.417 estão ativos (incluindo 17 em estado crítico e 151 graves).

Estão também internadas 265 pessoas e 53 estão em acompanhamento institucional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim