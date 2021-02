As infeções foram registadas em Luanda (32), Huambo (11), Benguela (03), Zaire (03), Bié (01) e Lunda Sul (01), com idades entre 7 meses e 75 anos, sendo 30 do sexo masculino e 21 do sexo feminino, segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública hoje divulgado.

Os 23 doentes recuperados têm entre 8 e 69 anos.

Os laboratórios processaram 1.168 amostras por RT-PCR neste período, num total de 373.378 testes, com uma taxa de positividade de 5,4%.

Angola soma desde o início da pandemia 20.261 casos, dos quais 487 óbitos, 18.710 recuperaram da doença, e 1.604 estão em tratamento (incluindo oito em estado crítico e seis graves).

O país conta ainda 165 doentes internados e 118 pessoas em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.355.410 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

