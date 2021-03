Angola regista agora um total de 21.086 infeções, 514 mortes e 19.647 pessoas recuperadas da covid-19.

Segundo dados do boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os casos registados no período em referência são da província de Luanda (25), Huambo (3), Cabinda (1), Zaire (1) e Huíla (1), sendo 22 homens e nove mulheres, com idades entre sete e os 74 anos.

As mortes foram notificadas nas províncias do Huambo e Luanda, ambas em cidadãos nacionais, de 66 e 71 anos.

Com dados divulgados hoje, o país tem agora ativos 925 casos, dos quais três pessoas estão em estado crítico, oito em situação grave, 37 moderadas, 18 ligeira e 859 pessoas estão assintomáticos.

Estão internadas 66 pessoas, em quarenta institucional 43 outras e sob vigilância epidemiológica 1.431 contactos.

A nível laboratorial, foram processadas 658 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 402.941 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,2%.

Nos pontos de entrada e saída da capital angolana, Luanda, a única província sob cerca sanitária, foram testadas 1.099 pessoas, com testes rápidos serológicos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.588.5974 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

