De acordo com os dados da situação epidemiológica disponibilizados hoje, ficaram infetadas, nas últimas 24 horas, quatro homens e 11 mulheres, com idades entre os quatro e 76 anos, sendo 11 na província de Luanda, três em Cabinda e uma no Bié.

O país está sem registar mortes pelo segundo dia consecutivo, estando ativos 6.017 casos, dos quais um estado crítico, sete graves, 74 moderados, 74 ligeiros e 5.861 assintomáticos.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 376 amostras, sendo 15 positivas, dando uma taxa diária de positividade de 3.9%, enquanto o cumulativo até à data aponta para 311.308 amostras processadas, das quais 17.568 são positivas e 293.740 negativas, apontando para uma taxa cumulativa de positividade de 5.6%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.818.946 mortos resultado de mais de 82,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

