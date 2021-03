O anuncio foi feito em Luanda, em conferência de imprensa, pelo ministro de Estado e da Casa Civil do Presidente, Adão de Almeida, que atualizou as regras do decreto presidencial relativo à situação de calamidade pública devido à covid-19 que vão estar vigentes até 10 de abril.

Em termos gerais, as medidas em vigor a partir das 00:00 de 12 de março mantêm-se nos próximos 30 dias, incluindo a cerca sanitária em Luanda, devido ao surgimento de novas variantes do vírus SARS-CoV-2.

No entanto, podem ser retomados os voos diretos para Portugal, Brasil e África do Sul. Entre as alterações constam também a decisão de suspender a retoma da atividade presencial no ensino pré-escolar, prevista para 15 de março, e o fim das restrições aos cultos religiosos que até agora só podiam realizar-se quatro vezes por semana.

Mantêm-se as regras de ocupação máxima até 50% da capacidade do espaço, respeito pelo distanciamento físico entre os fiéis e higienização permanente do espaço, adiantou Adão de Almeida.

Questionado sobre se a decisão poderia ter reflexos negativos devido ao incumprimento das medidas de prevenção por parte dos cidadãos, nomeadamente nos transportes e festas que se multiplicam por Luanda, o ministro disse que não é possível vigiar cada cidadão e admitiu que há "um certo cansaço", com as restrições que já duram há um ano.

Porém, o governante sublinhou que "a mensagem tem de ser intensificada" e que o relaxamento das medidas pode implicar perder tudo o que se conquistou com muito sacrifício.

"O que temos de fazer é continuar a sensibilizar e esclarecer as pessoas", destacou o Adão de Almeida, admitindo que os órgãos competentes terão de ser "mais incisivos na fiscalização e aplicação de sanções".

Também a ministra da Saúde vincou a necessidade de cumprir as regras em vigor, incluindo o uso de máscaras, o distanciamento social e evitar ajuntamentos e festas.

"Não podemos continuar com este tipo de atitudes", admoestou Sílvia Lutucuta.

Angola registou um total de 21.205 infeções, 517 óbitos e 19.827 recuperações da doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

