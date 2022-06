A experiência do Brasil no setor da agropecuária é muito bem-vinda e é nosso interesse promover e aprofundar a cooperação neste domínio, que é de extrema importância para Angola", afirmou o ministro das Relações Exteriores angolano, Téte António, na sessão de abertura da III Reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível entre a República de Angola e a República Federativa do Brasil.

O encontro marca o início da visita a Angola do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França, no decorrer da qual está prevista a assinatura de cinco instrumentos jurídicos, na área da mobilidade, cooperação económica, facilitação de investimento e dupla tributação, no âmbito da reunião da Comissão Bilateral.

O ministro brasileiro vai também participar na 27.ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que Angola recebe na sexta-feira, assegurando igualmente a presidência rotativa da organização.

O chefe da diplomacia angolana sublinhou que serão abordadas, no encontro bilateral, questões relativas à cooperação e avaliados novos paradigmas no âmbito da parceria estratégica entre os dois países, numa altura em que o mundo atravessa "situações complexas" provocadas pela pandemia da covid-19, terrorismo extremista e conflitos armados, na Etiópia e na Ucrânia, por exemplo.

Assinalou ainda que as prioridades do Governo angolano estão viradas para a diversificação da economia, ainda mito dependente dos recursos naturais, em particular o petróleo, sendo a agricultura "a alavanca deste processo".

Reconheceu, por outro lado, as potencialidades do Brasil e "vasta experiência nos setores da agropecuária, indústria alimentar, aeronáutica, entre outros".

Os atos jurídicos que vão ser assinados hoje "incrementarão ainda mais a relação entre os dois países, com vista a proporcionar vantagens recíprocas", ficando adiada para uma nova reunião, que Téte António sugeriu que aconteça em novembro, a análise de outros temas e aprovação de mais instrumentos jurídicos que não foi possível concluir a tempo.

Carlos Alberto França lembrou, por seu lado, que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, em 1975, destacando o "anseio mútuo" em promover o desenvolvimento económico das duas nações.

A reunião bilateral, indicou, servirá para passar em revista assuntos da relação bilateral e multilateral, bem como vislumbrar novas oportunidades económicas e comerciais entre os dois países que se transformem em dividendos que cheguem aos cidadãos,

O governante brasileiro felicitou ainda o Presidente angolano, João Lourenço, pela sua distinção em Malabo (Guiné Equatorial), como Campeão da União Africana para a paz e reconciliação em África, no final da cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana.

RCR // VM

Lusa/Fim