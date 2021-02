Em comunicado, o secretário de Estado para a Saúde Pública explicitou que 11 contágios foram registados em Luanda, oito no Huambo, seis em Cabinda, cinco no Cuanza Sul, três em Benguela, dois na Lunda Sul, um no Bié e outro no Moxico.

Deste total, 25 são homens e 12 mulheres, com "idades compreendidas entre os dois e os 74 anos".

"Os [dois] óbitos foram reportados nas províncias de Luanda e do Huambo", dá conta a nota, acrescentando que são "uma cidadã angolana e um cidadão indiano, com 56 e 57 anos, respetivamente".

Mais 103 pessoas recuperaram da covid-19, acrescentou o governante, aumentando para 18.335 o número de recuperados.

Angola registou 19.937 infeções e 470 óbitos desde o início da pandemia. Há ainda três infetados "em estado crítico, oito graves, 92 moderados, 96 leves e 933 assintomáticos".

AFE //RBF

Lusa/Fim