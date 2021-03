De acordo com o boletim diário sobre a pandemia da covid-19, foram diagnosticados, nas últimas 24 horas, 18 casos do sexo masculino e 26 do sexo feminino, com idades entre os 2 e 74 anos, sendo 40 em Luanda, dois no Cuanza Sul e um cada nas províncias de Cuanza Norte e Huíla.

Um cidadão de 47 anos morreu na província de Luanda, enquanto os casos considerados recuperados, com idades entre os 5 e 69 anos, foram registados nas províncias do Huambo (40), Luanda (22) e Huíla (4).

Dos 861 casos ativos, quatro doentes encontram-se em estado crítico, nove em estado grave, 32 moderados, 24 leves e 792 assintomáticos.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 864 amostras por RT-PCR e 174 por teste de diagnóstico rápido, apontando o cumulativo de amostras processadas para 405.695, representando uma taxa de positividade de 5,2%.

No período em referência, foram vacinadas na província de Luanda 5.364 pessoas, das quais 4.601 profissionais de saúde e 763 idosos, totalizando desde o início da campanha de vacinação, no dia 05 deste mês, 24.440 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

