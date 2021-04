De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, dos novos casos 60 foram registados em Luanda, 12 no Cunene, nove em Cabinda, quatro em Malanje, três no Huambo, igual número no Zaire e um em Benguela, com idades compreendidas entre 2 e 88 anos, sendo 47 do sexo masculino e 45 do sexo feminino.

No mesmo período, foi reportado um óbito na província do Huambo, de um cidadão angolano, de 74 anos, enquanto as das 35 pessoas recuperadas da doença, 21 foram em Luanda, cinco no Cuando Cubango, o mesmo número na Huíla, quatro em Malanje, com idades dos 17 aos 59 anos.

Com os números das últimas 24 horas, o país tem 22.093 doentes recuperados e 902 casos ativos, dos quais quatro em estado crítico, 11 graves, 53 moderados, 41 leves e 793 assintomáticos.

Estão internadas 109 pessoas, em quarentena institucional 44 e sob vigilância epidemiológica 1.189 contactos.

Os laboratórios processaram nas últimas 24 horas 2.116 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 459.609 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 5.1%.

Nos pontos de entrada e saída da capital angolana, Luanda, as autoridades sanitárias submeteram ao teste rápidos serológicos 808 pessoas, com o complemento do antigénio nos casos reativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.937.355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // LFS

Lusa/Fim