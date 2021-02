Dos novos casos, 16 foram registados na província de Luanda, seis em Cabinda, seis no Huambo, três no Bié, um na Huíla e um no Zaire, com idades entre os 01 e 72 anos, sendo 11 do sexo masculino e 22 do sexo feminino, detalhou Franco Mufinda numa comunicação.

De acordo com as autoridades de saúde angolanas foram registadas três mortes -- duas na província do Huambo e uma em Luanda --, de cidadãos angolanos do sexo masculino, com idades entre 05 e 80 anos.

Foram consideradas recuperadas da doença 76 pessoas, das quais 24 na província do Huambo, 22 na Huíla, 17 em Luanda, oito no Uíge, quatro no Bié e uma na Lunda Sul, com idades entre 01 e 69 anos.

Angola passa agora a somar 20.294 casos desde o início da pandemia, incluindo 490 óbitos, 18.786 considerados recuperados e 1.018 ativos.

Entre os casos ativos, oito estão em estado crítico e oito em estado grave.

Os laboratórios processaram 2.290 amostras, num cumulativo de 375.668 amostras com uma taxa cumulativa de positividade de 5,4%.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.368.493 mortos no mundo, resultantes de mais de 107,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

De acordo com os dados mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados neste continente desde o início da pandemia é de 3.715.923 e o de mortes 97.299.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

