No balanço epidemiológico diário, a governante indicou que se trata de cidadãos entre os 09 e os 29 anos, sendo quatro destes casos relacionados com a cerca sanitária do bairro Hoji Ya Henda, em Luanda, um com a clínica Multiperfil, e outro com a província do Cuanza Norte, onde foram recentemente diagnosticadas três infeções.

O número total de infetados eleva-se assim para 172, registando-se oito óbitos, 66 recuperados e 98 ativos, entre os quais um que requer atenção especial e os restantes assintomáticos.