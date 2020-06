Os dados divulgados hoje pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, sobre a situação da pandemia no país, indicam que os cinco casos de transmissão local, são assintomáticos, "e aconteceram entre amigos e familiares, ou seja, em convívio".

Franco Mufinda frisou que os quatro casos sem vínculo epidemiológico foram encontrados nos trabalhos de rastreio de doenças respiratórias agudas nas clínicas Girassol e Sagrada Esperança.

O governante angolano disse que continuam a decorrer os trabalhos para investigar as cadeias de transmissão, através de ensaios comunitários serológicos de conglomerados e grupos de risco e rastreios de casos de doenças respiratórias agudas em centros sentinelas.

"Por esta altura contabilizamos 37 casos sem vínculo epidemiológico", referiu Franco Mufinda, salientando que está em curso a construção de árvores epidemiológicas para desvendar as cadeias de transmissão, estabelecendo a ligação entre os casos.

"Recordamos que a situação atual da covid-19 em Angola inspira prudência de todos nós, de forma individual e coletiva, logo, não devemos recuar no cumprimento obrigatório das medidas de prevenção, que são o uso da máscara, a lavagem das mãos com frequência, o distanciamento físico, o acatamento das medidas contidas no decreto sobre a situação da calamidade pública, a não-violação das cercas sanitárias sobretudo", sublinhou.

Do total de casos positivos, 93 doentes estão recuperados, enquanto a transmissão local atingiu já os 204 casos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 502 mil mortos e infetou mais de 10,20 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

