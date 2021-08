Os casos foram registados na Lunda Sul (12), Luanda (11), Moxico (10), Zaire (2), Cuanza Norte (2) e Benguela (1) com idades entre 1 e 71 anos, sendo 21 do sexo masculino e 17 feminino.

Neste período cinco pessoas morreram, três do sexo masculino e duas do sexo feminino, com idades entre 3 e 76 anos, e 142 pessoas recuperaram da doença

Os laboratórios processaram 1671 amostras por RT-PCR num total acumulado de 815.043 amostras com uma taxa de positividade de 5,3%.

Angola contabiliza atualmente 42.815 casos, dos quais 1016 óbitos, 37.397 recuperados e 4402 ativos, influindo três críticos e 18 graves. Estão internados 152 doentes e 141 pessoas encontram-se em acompanhamento institucional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.220.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 197,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado no domingo.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

