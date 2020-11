Dos novos casos, 75 foram notificados em Luanda, 16 em Benguela e igual número no Cuanza Norte, três no Cunene e dois no Uíje, com idades entre um mês e 68 anos.

A doença foi diagnosticada em 68 homens e 44 mulheres.

Três angolanos morreram devido à covid-19, com 23, 50 e 70 anos e e 21 recuperaram, nas últimas 24 horas.

No total, foram já notificados 12.335 casos de covid-19 em Angola, dos quais 303 óbitos, 5.647 recuperados e 6.385 ativos.

Foram processadas 173.101 amostras até à data, das quais 1.854 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 49,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 44.471 mortos confirmados em mais de 1,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 303 óbitos e 12.335 casos, seguindo-se Cabo Verde (100 mortos e 9.224 casos), Moçambique (99 mortos e 13.485 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.092 casos), Guiné-Bissau (42 mortos e 2.414 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 960 casos).

RCR // SF

Lusa/fim