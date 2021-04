De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, dos 68 casos reportados nas últimas 24 horas, 59 foram registados na província de Luanda, sete na Huíla e dois em Cabinda, com idades entre 1 e 81 anos, sendo 42 do sexo masculino e 26 do sexo feminino.

Do total de 360 pessoas recuperadas, Luanda reportou a melhoria de 332 doentes, oito no Huambo, seis no Cunene, igual número na Huíla, dois cada no Bengo e Cuanza Sul, um em Benguela e o mesmo número em Cabinda, Cuanza Norte e Lunda Sul, com idades de um a 88 anos.

Com os dados de hoje, Angola contabiliza um total de 22.467 casos positivos, dos quais 538 resultaram em óbitos, 20.867 recuperados e 1.062 ativos, estando sete doentes em estado crítico, dez graves, 41 moderados, 28 com sintomas ligeiros e 976 assintomáticos.

Nas unidades de tratamento encontram-se internados 86 pacientes, estando em quarentena institucional 26 pessoas e sob vigilância epidemiológica 1.500 contactos.

Os laboratórios processaram nas últimas 24 horas 1.416 testes RT-PCR, para um total de 433.112 testes realizados, com uma taxa de positividade de 5,2%.

Nos pontos de entrada e saída da capital angolana, Luanda, foram testadas 1.253 pessoas com testes rápidos serológicos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.829.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 129,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // JMR

Lusa/Fim