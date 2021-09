De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, os casos confirmados foram registados em Luanda (178), Huambo (69), Cabinda (17), Huíla (15), Uíje (15), Namibe (10), Zaire (sete), Cuando Cubango (quatro), Malanje, Moxico (três), Bié (dois) e Cunene (um), com idades entre 1 mês e 93 anos, sendo 188 do sexo masculino e 136 do sexo feminino.

Quanto aos óbitos, dos quais dois homens e três mulheres, entre 34 e 76 anos, foram reportados três no Namibe, um no Huambo e um no Uíje, enquanto os casos considerados recuperados foram notificados 24 em Luanda, 23 no Bié, 18 na Huíla, seis no Namibe, três no Moxico, um em Benguela e um na Lunda Sul, de 1 a 88 anos.

O país tem um total de 52.968 casos positivos, 1.414 óbitos, 46.182 recuperados da doença e 5.372 ativos, dos quais 38 em estado crítico, 47 graves, 171 moderados, 95 leves e 5.021 assintomáticos.

Estão internadas 352 pessoas, em quarentena institucional 202 e sob vigilância epidemiológica 3.199 contactos.

Os laboratórios processaram 3.294 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 969.074 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5,5%.

A covid-19 provocou pelo menos 4.696.559 mortes em todo o mundo, entre mais de 229,01 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

NME // LFS

Lusa/Fim